В Петербурге началось проектирование шести новых трамвайных линий

Санкт-Петербург выделил бюджетные средства на проектирование шести новых трамвайных маршрутов. Реализация проектов предусмотрена в адресной инвестиционной программе на ближайшие три года.

Администрация Санкт-Петербурга включила в адресную инвестиционную программу проектирование шести новых трамвайных маршрутов.

Первый маршрут предусматривает прокладку путей по проспекту Авиаконструкторов от Шуваловского проспекта до Каменки с бюджетом 67 миллионов рублей. Второй проект включает линию по улице Маршала Казакова с финансированием 71 миллион рублей, которая в перспективе может соединить район «Кировского завода» с Петергофским шоссе.

Третье направление предполагает продление существующей сети по проспекту Ветеранов от улицы Летчика Пилютова до Красносельского шоссе с выделением 106 миллионов рублей.

Четвертый проект касается Шлиссельбургского и Советского проспектов с бюджетом 64 миллиона рублей, что особенно важно для улучшения транспортной доступности Рыбацкого. Пятый маршрут включает проектирование линии от Северного проспекта до Васнецовского проспекта с финансированием 131 миллион рублей.

Все проекты находятся на стадии подготовки документации, а их реализация запланирована на ближайшие годы в соответствии с Генеральным планом развития города до 2030-2040 годов.