В Петербурге и Ленобласти за три дня произошло 1128 ДТП

За трехдневный период с 19 по 21 сентября на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области было зарегистрировано 1128 дорожно-транспортных происшествий. В Северной столице произошло 873 аварии, а в области — 255.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 из этих инцидентов были авариями с пострадавшими. В городских ДТП травмы получили 20 человек, включая шестерых детей. В регионе пострадало 10 человек, среди которых один несовершеннолетний.

При этом в Петербурге за указанный период не зафиксировано случаев гибели людей. В Ленинградской области в результате дорожных аварий погибли два человека, но дети среди них отсутствуют.

Для сравнения, суточной статистикой за 18 сентября отмечено 281 ДТП в городе и 61 в области, с 14 и 2 пострадавшими соответственно.