Александр Панкратов-Черный госпитализирован в экстренном порядке

Российский актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован, в связи с чем не сможет принять участие в спектакле «Женихи» в Курганской филармонии. Его роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

По информации на официальном сайте Курганской филармонии, актер не сможет принять участие в постановке из-за экстренной госпитализации. Спектакль «Женихи» с участием Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного был запланирован на 23 сентября на 18:00 по местному времени.

В сообщении учреждения говорится, что замена исполнителя не повлияет на качество постановки. Представители филармонии пожелали актеру скорейшего выздоровления.

В настоящее время информация о состоянии здоровья артиста и причинах госпитализации не уточняется.