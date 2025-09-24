Суд оштрафовал «Почту России» за нарушение сроков доставки

Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Почту России» за систематическое нарушение сроков доставки почтовых отправлений.

Поводом для судебного разбирательства стали материалы внеплановой проверки, проведенной Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу летом 2025 года. В ходе проверки специалисты установили, что несколько почтовых отправлений были доставлены с серьезным превышением установленных нормативных сроков.

Так, заказная бандероль из Тулы в Пермь доставлялась 17 дней при норме в 5 дней. Письмо из Тольятти в Воркуту шло 24 дня вместо положенных 10 дней, а отправление из Москвы в Раменское прибыло за 24 дня при стандартном сроке в 2 дня, сообщает «Москва.ру».

Аналогичные нарушения зафиксированы и в службе экспресс-доставки EMS, где посылку из Приморского края в Московскую область доставили за 19 дней вместо 6 суток.

Суд установил факт нарушения требований федерального законодательства в области связи и почтовых услуг, а также условий лицензии, обязывающих оператора соблюдать установленные нормативы доставки. Представитель ответчика не присутствовал на судебном заседании, однако было подтверждено, что компания получила надлежащее уведомление о времени проведения процесса.

По результатам рассмотрения дела суд признал требования Роскомнадзора правомерными и назначил «Почте России» административный штраф в размере 30 тысяч рублей.