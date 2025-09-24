С четверга на путепроводе в районе Кудрово введут реверсивное движение

С 25 по 30 сентября на путепроводе над КАД в районе Ленинградской улицы введут реверсивное движение. Временная схема связана с работами по устранению колейности дорожного покрытия.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о введении реверсивного движения на путепроводе «Кудрово-Новосергиевка», расположенном на 48-м километре Кольцевой автомобильной дороги. Организация временной схемы движения обусловлена необходимостью проведения работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Движение транспорта будет регулироваться светофорными объектами с ограничением скорости до 50 километров в час.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, на основном ходу КАД ограничения движения вводиться не будут. Работы запланированы в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, затем на другой. Схема организации дорожного движения согласована в установленном порядке, будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы и световая сигнализация.

В ведомстве отметили, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Подрядчиком работ выступает ООО «ТрансДорТех».

Представители учреждения приносят извинения за предоставленные неудобства. Кроме того, в ведомстве попросили водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.