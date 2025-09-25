Александр Дрозденко в пятый раз вступил в должность губернатора Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально вступил в должность главы региона, начав свой пятый срок полномочий. Церемония принесения присяги состоялась 25 сентября в Доме правительства 47-го региона.

По данным пресс-службы администрации Ленинградской области, на выборах с 12 по 14 сентября за действующего губернатора проголосовали 756 тысяч человек, что составило 53% от общего числа избирателей.

Ранее Дрозденко анонсировал народную программу «10 шагов к мечте», разработанную на основе предложений жителей. Партийный актив провел масштабную работу по сбору инициатив, опросив почти 30 тысяч жителей и получив более чем 70 тысяч предложений.

Проект программы в настоящее время проходит законодательное утверждение и вскоре станет официальным документом развития региона на ближайшие пять лет.