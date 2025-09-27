В Петербурге задержаны «технари» телефонных мошенников

Сотрудники полиции задержали двух участников организованной группы, занимавшейся телефонным мошенничеством. Злоумышленники использовали специальное оборудование для обзвона граждан.

В поле зрения полицейских попали два гражданина одного из соседних государств. По предварительной информации, 22 и 24-летний злоумышленники входили в состав организованной группы, специализирующейся на мошеннических обзвонах граждан.

Подозреваемые установили в квартире на улице Маршала Казакова GSM-шлюзы с сим-картами, оформленными на подставных лиц. Данная техника использовалась для совершения мошеннических звонков, тогда как задержанные обеспечивали ее бесперебойную работу. На текущий момент правоохранители установили, что при участии молодых людей были обмануты двое петербуржцев, потерявших свыше 300 тысяч рублей.

На основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники предполагают причастность задержанных к минимум 12 аналогичным эпизодам в разных регионах России. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Дополнительно было возбуждено уголовное дело за незаконное использование оборудования для пропуска трафика. При обыске в руки полиции попали 260 сим-карт, 3 GSM-шлюза, ноутбук, роутер и банковские карты. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемых под стражу.