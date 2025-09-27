За два дня на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки

На Солнце 26 и 27 сентября зарегистрированы три вспышки класса М. Ученые отмечают повышенную солнечную активность с возможностью дальнейшего роста.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили о регистрации трех солнечных вспышек предпоследнего класса мощности. Явления произошли 26 и 27 сентября в различных областях солнечного диска.

По словам специалистов, 27 сентября в 06:59 по московскому времени была зафиксирована вспышка M1.0 продолжительностью 49 минут в группе пятен 4226. В 07:23 по московскому времени произошла вспышка M1.1 продолжительностью 9 минут. Накануне вечером была зарегистрирована вспышка М1.6 длительностью 18 минут.

Отметим, что в настоящее время геомагнитная обстановка характеризуется как спокойная. Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям мощности: A, B, C, M и X, где каждый последующий класс в десять раз мощнее предыдущего.