Праздничная подсветка украсила телебашню Петербурга в День учителя

Даниил Александров
Фото: abn.agency

На телебашне Санкт-Петербурга зажгли праздничную подсветку в честь Дня учителя. Художественная иллюминация будет работать до утра понедельника.

Праздничное освещение телебашни Санкт-Петербурга было активировано в честь профессионального праздника педагогов. По информации пресс-службы Смольного, художественная подсветка будет функционировать с 18:30 до 7:00 следующего дня. Как отметили городские власти, данное световое оформление представляет собой выражение признательности всем учителям города за их профессиональную деятельность.

Концепция освещения включает глубокий синий цвет ствола башни, символизирующий мудрость и знания, передаваемые педагогами ученикам. На синем фоне размещены цветочные композиции красного, белого и желтого цветов. Красный цвет олицетворяет уважение и признательность, белый символизирует самоотверженность и благородство профессии, а желтый ассоциируется с положительным влиянием учителей на судьбы учащихся.

Напомним, что День учителя отмечается в России в 60 раз, поскольку учреждение этого профессионального праздника состоялось в 1965 году. 

