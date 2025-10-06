Суд Петербурга отказал в иске о переустановке двери между соседями

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска о переустановке входной двери. Строительная экспертиза не подтвердила доводы заявителя о нарушении его прав.

Истец требовал обязать ответчика изменить направление открывания входной двери квартиры, ссылаясь на создание препятствий для доступа в его жилое помещение и риск повреждения дверного полотна. Дополнительно заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства истец настаивал, что существующее расположение дверей создает угрозу безопасности при возможной эвакуации во время пожара. Ответчица возражала против исковых требований. По ее словам, дверь была установлена предыдущими собственниками и не нарушает прав соседа.

Согласно заключению специалистов, конструктивные особенности входной двери квартиры соответствуют действующим строительным нормам. Эксперты установили, что в открытом положении дверь не блокирует доступ в соседнюю квартиру, а имеющиеся повреждения на двери истца не связаны с конструкцией соседской двери. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд констатировал отсутствие доказательств, опровергающих выводы экспертизы, и отказал в удовлетворении исковых требований. В решении указано, что текущее расположение дверей не лишает истца возможности пользоваться своим имуществом.