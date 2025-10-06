Патрушев доложил о ходе ликвидации полигона «Красный Бор»

В Ленинградской области продолжается ликвидация полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил главе государства о ходе работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории бывшего полигона опасных отходов «Красный Бор».

По словам Патрушева, посещение всех указанных территорий подтвердило соблюдение графика производства работ. Замглавы правительства уверен в выполнении задач по очистке объектов в установленные сроки.

Напомним, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Помимо ленинградского объекта, в перечень приоритетных вошли промышленные площадки «Усольехимпрома» и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

Ранее генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о планах по нейтрализации полигона «Красный Бор» к концу 2026 года. На Невском международном экологическом конгрессе он отметил, что технологическое оборудование для переработки отходов проходит стадию запуска, а сооружение противофильтрационной защиты завершено более чем на 90%.