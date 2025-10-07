В Приозерском районе возбуждено дело о мошенничестве на 5 млн рублей

Бывшая глава администрации Кузнечнинского городского поселения и двое местных жителей обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

По данным пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, уголовное дело направлено в Приозерский городской суд после утверждения обвинительного заключения.

Подсудимым инкриминируется хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц с использованием служебного положения. Преступная схема, согласно следствию, реализовывалась с апреля по август 2022 года и касалась манипуляций с земельными участками.

Кадастровые инженеры подобрали территории, которые первоначально были оформлены для садоводства и огородничества. После переоформления аренды на подставных лиц разрешенное использование изменено на индивидуальное жилищное строительство, что многократно увеличило стоимость земли и причинило государству ущерб на 5 млн рублей.