Трейдер Силаев спрогнозировал динамику валютных курсов

Курс рубля демонстрирует признаки стабилизации на фоне пересмотра ожиданий относительно ключевой ставки.

Доллар США снизился до 81,47 рубля, достигнув минимального значения с восьмого сентября. Евро опустился до 95,98 рубля, а китайский юань торгуется на уровне 11,425 рубля.

Как сообщает RuNews24.ru со ссылкой на старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, важным фактором является сезонное снижение спроса на валюту у импортеров. Одновременно экспортеры продолжают предлагать валюту, но покупательская активность остается ограниченной. Особое внимание рынок уделяет предстоящему заседанию совета директоров Банка России.

Эксперт ожидает сохранения курсовых колебаний в определенных диапазонах до конца недели. Прогнозируется, что доллар будет находиться в коридоре 82–85 рублей, евро — 95,5–98,5 рубля, а юань — 11,2–11,8 рубля. Решения Центрального банка остаются ключевым фактором для дальнейшей динамики валютного рынка.