Четверг, 9 октября 2025
Санкт-Петербург
Город

Депутаты предложили создать пешеходную зону в историческом центре Петербурга

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Исторический центр Санкт-Петербурга может быть преобразован в масштабную пешеходную зону.

По словам председателя Законодательного собрания Северной столицы Александра Бельского, Петербург как музей под открытым небом требует создания специальных условий для пешеходных прогулок и знакомства с архитектурным наследием. В качестве примера успешной реализации подобного проекта спикер ЗакСа привел в пример улицу Правды у станции метро «Владимирская», где проезжая часть была передана в распоряжение пешеходов.

Для реализации этих планов потребуется сокращение транспортного потока в центральных районах города. Одним из возможных механизмов решения этой задачи может стать введение платного въезда в центральную часть города. Как отметил Бельский, создание пешеходной зоны критически важно не только с экологической точки зрения, но и для сохранения архитектурных памятников, поскольку вибрация от транспорта наносит ущерб историческим зданиям.

Бельский подчеркнул, что вопрос не относится к исключительной федеральной компетенции, и при получении соответствующих полномочий Петербург готов стать пилотным регионом по реализации этого проекта.

Проведенная транспортная реформа с обновлением автобусного парка и запуском электробусов, а также модернизация метрополитена в соответствии с Генеральным планом создают необходимые предпосылки для таких изменений. Развитие транспортной инфраструктуры остается одним из десяти приоритетов развития города, сообщает Мойка78.

В рамках модернизации транспортной сферы планируется строительство Большого Смоленского моста, обновление трамвайных путей и организация тактового движения электропоездов в Колпино, сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. На реализацию программ по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы предусмотрено 150 миллиардов рублей.

Популярное

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb