Депутаты предложили создать пешеходную зону в историческом центре Петербурга

Исторический центр Санкт-Петербурга может быть преобразован в масштабную пешеходную зону.

По словам председателя Законодательного собрания Северной столицы Александра Бельского, Петербург как музей под открытым небом требует создания специальных условий для пешеходных прогулок и знакомства с архитектурным наследием. В качестве примера успешной реализации подобного проекта спикер ЗакСа привел в пример улицу Правды у станции метро «Владимирская», где проезжая часть была передана в распоряжение пешеходов.

Для реализации этих планов потребуется сокращение транспортного потока в центральных районах города. Одним из возможных механизмов решения этой задачи может стать введение платного въезда в центральную часть города. Как отметил Бельский, создание пешеходной зоны критически важно не только с экологической точки зрения, но и для сохранения архитектурных памятников, поскольку вибрация от транспорта наносит ущерб историческим зданиям.

Бельский подчеркнул, что вопрос не относится к исключительной федеральной компетенции, и при получении соответствующих полномочий Петербург готов стать пилотным регионом по реализации этого проекта.

Проведенная транспортная реформа с обновлением автобусного парка и запуском электробусов, а также модернизация метрополитена в соответствии с Генеральным планом создают необходимые предпосылки для таких изменений. Развитие транспортной инфраструктуры остается одним из десяти приоритетов развития города, сообщает Мойка78.

В рамках модернизации транспортной сферы планируется строительство Большого Смоленского моста, обновление трамвайных путей и организация тактового движения электропоездов в Колпино, сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. На реализацию программ по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы предусмотрено 150 миллиардов рублей.