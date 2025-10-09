УФАС включил компанию «Спорттендер» в реестр недобросовестных поставщиков

Компания «Спорттендер» включена в реестр недобросовестных поставщиков после срыва контракта с детским садом. Поставщик не выполнил обязательства по поставке песочниц в установленные сроки.

Санкт-Петербургское УФАС удовлетворило обращение детского сада № 63 о включении компании «Спорттендер» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для применения мер стало неисполнение подрядчиком условий контракта на поставку песочниц, заключенного в мае текущего года.

По условиям соглашения, поставка должна была быть осуществлена до конца июня. Однако обязательства выполнены не были, и даже к сентябрю детский сад не получил оборудование. Представители компании-поставщика не поддерживали связь с заказчиком и не реагировали на направленные претензии. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В связи с нарушением условий контракта детский сад принял решение об одностороннем отказе от его исполнения и обратился в УФАС с соответствующим заявлением. По результатам рассмотрения обращения управление признало действия компании «Спорттендер» недобросовестными.

Сведения о поставщике внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. В течение этого периода компания не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.