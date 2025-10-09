Специалисты проверили 30 такси на территории Пулково

Сотрудники Комитета по транспорту Санкт-Петербурга проверили свыше 30 транспортных средств и водителей такси на территории аэропорта Пулково.

Совместно с правоохранителями представители Комтранса обнаружили около десяти нарушений, а один автомобиль помещен на специализированную стоянку. В числе выявленных нарушений — осуществление перевозок пассажиров без специального разрешения. Один автомобиль нелегального такси был изъят из перевозочной деятельности и перемещен на специализированную стоянку, сообщили в пресс-службе Комтранса Петербурга.

По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Северной столицы Дениса Суслова, работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков проводится на постоянной основе в местах их концентрации, включая крупные транспортные узлы и аэропорт.

В ведомстве отметили, что в 2024-2025 годах на территории Санкт-Петербурга была прекращена деятельность нескольких групп, занимавшихся нелегальными пассажирскими перевозками.