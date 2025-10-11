Российские пользователи сообщили о проблемах с Samsung после обновления

Владельцы смартфонов Samsung столкнулись с серьезными техническими проблемами после установки обновления One UI 8.

По данным Telegram-канала Baza, устройства перестают нормально функционировать, останавливаясь на этапе загрузки системы. Как следует из жалоб пользователей, изначально обновление было доступно в Южной Корее, после чего его распространение началось по всему миру. Российские владельцы смартфонов Samsung сообщают о массовых зависаниях на анимации запуска, которая может продолжаться несколько часов.

По словам пострадавших, попытки перезагрузки не приводят к успеху — смартфон останавливается на экране с надписью «Добро пожаловать», не переходя к рабочему столу. При этом некоторые базовые функции, такие как прием звонков, остаются частично работоспособными, тогда как интерфейс, настройки и приложения становятся недоступными.

Часть пользователей, сумевших восстановить работу устройств, также сообщают о потере сети и сбоях в работе сервиса SmartThings, используемого для управления умным домом. Официальных комментариев от компании Samsung относительно причин сбоя и сроков выпуска исправления пока не поступало. Специалисты рекомендуют временно воздержаться от установки обновления до появления официальных разъяснений от производителя.