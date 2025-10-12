В Ватикане мужчина справил нужду на алтарь в соборе Святого Петра

Ватиканские жандармы задержали мужчину, который помочился на алтарь в соборе Святого Петра. Инцидент произошел в пятницу перед балдахином Лоренцо Бернини при сотнях верующих.

Нарушитель преодолел ограждения и проник в запретную зону главного католического храма. Видео с неподобающими действиями было опубликовано римской газетой Tempo. По информации издания, о происшествии сообщили папе Льву XIV, который выразил огорчение.

Это не первый случай вандализма в базилике. В феврале 2025 года 40-летний гражданин Румынии повредил старинные канделябры, взобравшись на алтарь. Ватиканская жандармерия проводит проверку по факту последнего инцидента.