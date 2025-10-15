Суд запретил продажу веселящего газа в баре Петербурга

Суд поддержал иск Межрегионального управления Роспотребнадзора к торговой компании, признав ее действия противоправными.

Компания организовала в баре продажу закиси азота, что противоречит законодательству. По данным дела, ООО «Невская Торговая Компания» реализовывала веселящий газ через воздушные шары, наполнявшиеся из баллона объемом десять литров.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это нарушило федеральный закон об ограничении оборота закиси азота, так как вещество признано одурманивающим.

Таким образом, ответчик осуществлял запрещенную продажу товаров. Суд удовлетворил иск в полном объеме, обязав компанию уничтожить весь объем изъятой продукции. Также необходимо представить документы, подтверждающие исполнение данного решения.