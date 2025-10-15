UTG Group выиграла спор о доступе к инфраструктуре Пулково

Арбитражный суд Московского округа окончательно подтвердил законность штрафа для управляющей компании аэропорта Пулково.

Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», кассация оставила без удовлетворения жалобу «Воздушных Ворот Северной Столицы». Таким образом, судебный спор с Федеральной антимонопольной службой и UTG Group завершен.

Поводом для разбирательства послужил отказ компании предоставить доступ к инфраструктуре для обслуживания пассажиров авиакомпании «Победа». ВВСС вернула заявку UTG Group без рассмотрения, сославшись на технические формальности. Однако ФАС установила, что управляющая компания не представила доказательств объективной невозможности оказания услуг.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию антимонопольного ведомства, указав на нарушение правил недискриминационного доступа. Доводы аэропорта о неприменимости норм к UTG Group были признаны необоснованными. Размер штрафа для «Воздушных Ворот Северной Столицы» составил 250 тысяч рублей.