Прорыв трубы в Тосно оставил улицы без воды

Прорыв трубы холодного водоснабжения произошел в Тосно Ленинградской области.

Администрация Тосненского района сообщает, что авария случилась ночью рядом с домом 17 на улице Победы. На место незамедлительно выехали ремонтные бригады и представители администрации.

В результате инцидента была временно прекращена подача холодной воды на нескольких улицах. Без водоснабжения остались жители девяти домов по улицам Победы, Радищева, Максима Горького и шоссе Барыбина. Также вода отключена в школе номер три.

Специалисты предприятия ЛОКС продолжают ремонтные работы на поврежденном участке. Они предпринимают все необходимые действия для устранения последствий аварии. Восстановление подачи воды жителям планируется в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что подобные аварии происходят в Ленинградской области достаточно часто.