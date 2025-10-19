Заместитель губернатора Вологодской области задержан за драку

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев был задержан в Санкт-Петербурге после драки в пятизвездочном отеле.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел около пяти утра в лобби гостиницы Palace Bridge Hotel на Васильевском острове. Чиновник, отвечающий в своем регионе за охрану общественного порядка, вступил в физическое противостояние с генеральным директором местной компании.

Перед конфликтом мужчины совместно распивали алкогольные напитки. Персонал отеля был вынужден вызвать наряд полиции, Росгвардии и группу быстрого реагирования для прекращения дебоша. В настоящее время Иноземцеву инкриминируют статью о мелком хулиганстве.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал произошедшее, пообещав тщательно разобраться в обстоятельствах инцидента. Он заявил, что после изучения всех деталей будут предприняты необходимые меры воздействия в отношении подчиненного.