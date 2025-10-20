В Ленобласти 14-летний школьник угнал иномарку с друзьями

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан 14-летний школьник, укравший автомобиль Audi A4.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, владелец иномарки обратился в полицию после исчезновения машины со стоянки у дома на Ропшинском шоссе. Через несколько часов экипаж ДПС обнаружил транспортное средство на 36 километре автодороги «Нарва».

Водитель угнанного автомобиля проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, создавая опасность для других участников движения. Для принудительной остановки инспекторы применили табельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелы по колесам. После остановки машины задержанный подросток пытался бежать, но был задержан.

В салоне автомобиля находились четверо несовершеннолетних приятелей в возрасте от 14 до 17 лет. Предварительно установлено, что школьник обнаружил автомобиль с ключом в замке зажигания и решил прокатить друзей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем».