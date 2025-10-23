В Ленобласти появятся новые летние лагеря для детей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о планах по строительству новых детских оздоровительных лагерей в регионе.

Соответствующее поручение было дано во время заседания правительства, где подводили итоги летней оздоровительной кампании 2025 года. В текущем году на отдыхе побывали 110 тысяч детей, из которых 21 тысяча находилась в трудной жизненной ситуации.

На организацию детского отдыха из бюджетов различных уровней было направлено свыше 1 млн рублей. При распределении бесплатных путевок приоритет отдавался детям, состоящим на различных видах учета, и детям участников специальной военной операции. Губернатор отметил, что растущее количество детей в регионе требует расширения сети оздоровительных учреждений.

Перспективы строительства нового лагеря рассматриваются во Всеволожском районе, который лидирует по численности детского населения. Дрозденко поручил районным администрациям подготовить предложения по размещению дополнительных объектов.