Налоговое преступление на 181 млн рублей раскрыто в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании, занимающейся обработкой древесины.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Следствие установило, что фигурант создал схему фиктивного документооборота с фирмами-однодневками и отражал в бухгалтерской отчетности ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности. В результате преступных действий был причинен ущерб бюджету Российской Федерации на общую сумму свыше 181 млн рублей.

В рамках расследования были допрошены свидетели, собраны вещественные доказательства и проведены обыски. Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе следственных действий. На расчетные счета организации наложен арест для возмещения причиненного государству ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.