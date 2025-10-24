Пятница, 24 октября 2025
Экономист Григорьев ожидает снижения ставок по кредитам и ипотеке

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев прокомментировал решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 16,5%. 

Эксперт в сфере финансов отметил, что рынок ожидал этого шага после периода сохранения стоимости денег на высоком уровне. Снижение должно уменьшить расходы на заимствования для корпоративного сектора и частных заемщиков.

По информации 360.ru, Центробанк занимает осторожную позицию из-за рисков для инфляции и курсовой устойчивости рубля. Экономист ожидает незначительного снижения ставок по кредитам и ипотечным программам. При этом регулятор сохраняет возможность возврата к более жесткой денежно-кредитной политике при ухудшении целевых показателей.

По мнению специалиста, тенденция к снижению ключевой ставки может продолжиться при отсутствии ухудшения ситуации с инфляцией и ослаблением национальной валюты. Однако ЦБ может оставить ставку на текущем уровне в случае отклонения от целевых параметров.

