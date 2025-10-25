Компания Coca-Cola сохранила права на товарный знак Coke в России до 2035 года

Корпорация Coca-Cola продлила эксклюзивные права на товарный знак Coke в России до августа 2035 года. Соответствующая регистрация подтверждена данными Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Американская корпорация Coca-Cola продлила регистрацию товарного знака Coke на территории Российской Федерации, сохранив исключительные права до середины августа 2035 года. По данным в реестре Роспатента, продление касается категории безалкогольных напитков и сиропов для их производства в соответствии с международной классификацией товаров и услуг.

Напомним, что бренд был впервые зарегистрирован в России в 1946 году, и с тех пор компания постоянно поддерживала правовую защиту своей интеллектуальной собственности. Хотя в марте 2022 года производитель объявил о приостановке деятельности на российском рынке, его продукция продолжает поступать в страну через параллельный импорт.

Эксперты отмечают, что продление регистрации позволяет правообладателю сохранять контроль над использованием бренда и создает правовые предпосылки для потенциального возвращения на рынок в перспективе. Для потребительского рынка это означает сохранение узнаваемости бренда и защиту от контрафактной продукции в сегменте безалкогольных напитков.