МВД зафиксировало рост числа детей-жертв кибермошенников на 120%

Количество несовершеннолетних пострадавших от действий кибермошенников увеличилось на 120% за девять месяцев 2025 года.

По данным пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, за девять месяцев 2025 года количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, увеличилось на 120%.

В ведомстве отметили, что мошенники разработали специальные методы похищения денежных средств через воздействие на детскую аудиторию. Для этого используется полный арсенал схем и психологических манипуляций, специально адаптированных под особенности возрастных групп.

Специалисты рекомендуют создавать безопасную онлайн-среду через несколько ключевых мер. Основным защитным механизмом называется открытое общение между родителями и детьми, когда ребенок может без опасений сообщать о подозрительных сообщениях, угрозах или просьбах передать фотографии. Совместный просмотр фильмов, участие в игровых процессах и обсуждение контента популярных блогеров позволяют родителям оставаться в курсе интересов ребенка и ненавязчиво объяснять принципы сетевой безопасности.

Дополнительной мерой защиты является обучение детей основам киберграмотности и финансовой безопасности, включая правила обращения с подозрительными ссылками, запрет на распространение личных данных, паролей и одноразовых кодов.