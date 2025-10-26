Воскресенье, 26 октября 2025
$80.97 €94.08 ¥11.31
7.3 C
Санкт-Петербург
Новости

МВД зафиксировало рост числа детей-жертв кибермошенников на 120%

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Количество несовершеннолетних пострадавших от действий кибермошенников увеличилось на 120% за девять месяцев 2025 года.

По данным пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, за девять месяцев 2025 года количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, увеличилось на 120%.

В ведомстве отметили, что мошенники разработали специальные методы похищения денежных средств через воздействие на детскую аудиторию. Для этого используется полный арсенал схем и психологических манипуляций, специально адаптированных под особенности возрастных групп.

Специалисты рекомендуют создавать безопасную онлайн-среду через несколько ключевых мер. Основным защитным механизмом называется открытое общение между родителями и детьми, когда ребенок может без опасений сообщать о подозрительных сообщениях, угрозах или просьбах передать фотографии. Совместный просмотр фильмов, участие в игровых процессах и обсуждение контента популярных блогеров позволяют родителям оставаться в курсе интересов ребенка и ненавязчиво объяснять принципы сетевой безопасности.

Дополнительной мерой защиты является обучение детей основам киберграмотности и финансовой безопасности, включая правила обращения с подозрительными ссылками, запрет на распространение личных данных, паролей и одноразовых кодов.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Проект строительных классов Петербурга вошел в топ-7 России

Образовательная инициатива «Строительные классы» от петербургского девелопера «Главстрой Санкт-Петербург» включена в число семи лучших проектов международной премии InterComm 2025. Важно отметить, что компания из Северной столицы стала единственным региональным номинантом в этой категории, остальные шесть позиций заняли федеральные игроки.Программа, реализуемая в школе № 142 жилого комплекса «Северная долина», была разработана в партнерстве с Центром опережающей профессиональной подготовки города, администрацией учебного заведения и девелопером. Проект направлен на раннее профессиональное ориентирование школьников в строительной отрасли.Образовательный формат сочетает теоретические модули, подготовленные совместно с Колледжем Метростроя, СПбГАСУ и Академией цифровых технологий, с практическими занятиями и участием в отраслевых соревнованиях. Уже через год после старта проекта в 2024 году его воспитанники добились успеха на региональном чемпионате «Профессионалы» в компетенциях «Малярно-декоративные работы» и «Облицовка плиткой»...
Читать далее
Общество

Гребной клуб «Причал’Ю» завершил сезон с рекордной посещаемостью

В Санкт-Петербурге подвели итоги сезона-2025 гребного клуба «Причал’Ю», расположенного в экорайоне «Юнтолово», — совместного проекта «Главстрой Санкт-Петербург» и АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». За прошедший сезон клуб посетили более 1500 человек, а заключительным событием стала четвертая «Юнтоловская регата», собравшая спортсменов из Москвы, Подмосковья, Пскова, Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Особенностью этого года стало значительное увеличение дистанции — маршрут протянулся на 10 км через Юнтоловский заказник до акватории Лахтинского разлива, с дополнительной дистанцией 20 км для опытных участников.В соревнованиях участвовали различные плавсредства включая драконы, сапборды, байдарки, каяки, академические лодки и самодельный катамаран. Абсолютными победителями стали экипажи Алексея Мещерякова и Евгения Аверьянова на дистанции 10 км, а также Ирины Умницыной, Сергея Чумаченко и Владимира Левченко на 20 км.Сезон запомнился...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети полиция суд погода авария Россия петербург мигранты акция мошенничество пулково праздник недвижимость семья деньги конфликт нарушения разбой задержание тело рейтинг госпитализация реставрация выборг самолет документы мвд чемпионат россии спасатели выплаты авито подросток ограбление пенсионер ветер нож автомобиль школы петергоф ск самолеты

Новости дня

Город

Волонтеры вернули городу парадный вход на Разъезжей улице

Новости

ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в домашнем матче

Новости

Прощание с Алексеем Золотницким пройдет на Ваганьковском кладбище

Город

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав жителей Петергофа

Город

Свыше 170 тысяч петербуржцев вышли на уборку городских территорий

Новости

Стал известен стартовый состав «Зенита» перед матчем в Петербурге

Город

Незавершенный жилой комплекс на Дыбенко оказался в центре внимания Бастрыкина

Общество

Авито: петербуржцы готовы потратить на зимнюю резину в среднем 25 000 рублей

Новости

Сотрудник полиции госпитализирован после аварии

Новости

Суд отклонил ходатайство о банкротстве «Геоизола»

Вне СПб

Французская полиция задержала подозреваемых в ограблении Лувра

Ленинградская область

На энергообъектах Петербурга и Ленобласти установили птицезащитные устройства

Город

Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра в понедельник

Город

Ремонт потолка на станции метро «Чернышевская» завершится в ноябре

Ленинградская область

Ленобласть подтвердила статус лидера в поддержке социальных инициатив

Наука

В конце октябре активность на Солнце вырастет

Ленинградская область

Экипаж Андрея Жигунова победил в финальном ралли Выборга

Общество

Джоб-платформы вошли в жизнь россиян: 76% остаются на них даже найдя работу

Новости

Больше 80% мигрантов успешно сдали экзамен Минобрнауки по русскому языку

Новости

СК выясняет причины госпитализации подростка после визита к стоматологу

Ленинградская область

Безработный житель Ленобласти задержан за нападение на таксиста с ножом

Ленинградская область

В Ленобласти мужчина напал с ножом на нового спутника бывшей

Новости

Молодая петербурженка задержана за передачу денег мошенников

Новости

Медсправка и страховка могут стать обязательными для трудовых мигрантов

Новости

Часть россиян сможет получить жилищные субсидии в 2025 году

Новости

Северный стаж позволяет увеличить страховую часть пенсии

Новости

Непогода заставила самолет из Петербурга совершить вынужденную посадку

Город

В Петербурге контролируют ликвидацию просадки грунта на улице Харченко

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb