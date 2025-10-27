Понедельник, 27 октября 2025
$80.97 €94.08 ¥11.31
8.4 C
Санкт-Петербург
Новости

На штрафстоянку в Петербурге отправляют до 7 авто нарушителей правил парковки

Дмитрий Григорьев
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга организовал плановую проверку соблюдения правил в зоне платной парковки. 

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в мероприятии участвовали сотрудники ведомства и инспекторы Городского центра управления парковками.

Особое внимание уделялось автомобилям без государственных номеров или с предметами, мешающими их идентификации. Проверка проводилась на основании Постановления Правительства Северной столицы, которое запрещает подобные нарушения. Наиболее проблемными участками стали Английская набережная, а также Галерная и Атаманская улицы.

При обнаружении машины без номерных знаков или с закрытыми номерами инспекторы в течение 15 минут проверяли факт оплаты парковки. Если оплата отсутствовала, транспорт перемещали на специализированную штрафстоянку. Ежедневно на нее поступает от пяти до семи автомобилей, нарушивших правила стоянки.

Заместитель председателя Комитета Алексей Гончаров отметил, что за текущий период вынесено 720 тысяч постановлений. Он подчеркнул, что работа направлена на обеспечение соблюдения правил, а не на сбор штрафов. Борьба со скрученными номерами, начатая в 2024 году, уже привела к двукратному снижению таких нарушений.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Проект строительных классов Петербурга вошел в топ-7 России

Образовательная инициатива «Строительные классы» от петербургского девелопера «Главстрой Санкт-Петербург» включена в число семи лучших проектов международной премии InterComm 2025. Важно отметить, что компания из Северной столицы стала единственным региональным номинантом в этой категории, остальные шесть позиций заняли федеральные игроки.Программа, реализуемая в школе № 142 жилого комплекса «Северная долина», была разработана в партнерстве с Центром опережающей профессиональной подготовки города, администрацией учебного заведения и девелопером. Проект направлен на раннее профессиональное ориентирование школьников в строительной отрасли.Образовательный формат сочетает теоретические модули, подготовленные совместно с Колледжем Метростроя, СПбГАСУ и Академией цифровых технологий, с практическими занятиями и участием в отраслевых соревнованиях. Уже через год после старта проекта в 2024 году его воспитанники добились успеха на региональном чемпионате «Профессионалы» в компетенциях «Малярно-декоративные работы» и «Облицовка плиткой»...
Читать далее
Общество

Гребной клуб «Причал’Ю» завершил сезон с рекордной посещаемостью

В Санкт-Петербурге подвели итоги сезона-2025 гребного клуба «Причал’Ю», расположенного в экорайоне «Юнтолово», — совместного проекта «Главстрой Санкт-Петербург» и АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». За прошедший сезон клуб посетили более 1500 человек, а заключительным событием стала четвертая «Юнтоловская регата», собравшая спортсменов из Москвы, Подмосковья, Пскова, Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Особенностью этого года стало значительное увеличение дистанции — маршрут протянулся на 10 км через Юнтоловский заказник до акватории Лахтинского разлива, с дополнительной дистанцией 20 км для опытных участников.В соревнованиях участвовали различные плавсредства включая драконы, сапборды, байдарки, каяки, академические лодки и самодельный катамаран. Абсолютными победителями стали экипажи Алексея Мещерякова и Евгения Аверьянова на дистанции 10 км, а также Ирины Умницыной, Сергея Чумаченко и Владимира Левченко на 20 км.Сезон запомнился...
Читать далее

Популярное

дтп авто смерть дети суд погода авария петербург пожар метро дороги чп акция прокуратура общество ремонт праздник интернет музыка деньги нарушения здоровье задержание рейтинг мчс жильё тепло штраф реставрация город похищение технологии мвд выплаты транспорт помощь реклама авито больница связь форум зарплата автомобиль пенсия ск

Новости дня

Новости

Болельщика «Зенита» оштрафовали за баннер против министра спорта

Новости

Четверых подозреваемых в похищениях отправили под стражу

Новости

Суд взыскал с компании 444 тысячи рублей за срыв сроков

Новости

Прокуратура добилась устранения нарушений в петербургской больнице

Ленинградская область

В Ленобласти участнику СВО вернули украденные 5,5 млн рублей

Новости

Эксперт Савинкина поддержала повышение проходных баллов в вузы

Новости

ДЛТ в Петербурге украсят к Новому году к в середине ноября

Новости

Депутат Певцов назвал уехавших артистов «ждунами» и «шипящими»

Ленинградская область

В Ленобласти рассмотрят повышение зарплат воспитателям

Новости

Электродепо «Автово» в Петербурге отметило 70-летний юбилей

Новости

Около 5 тысяч участников посетят форум БРИКС в Петербурге

Ленинградская область

Фитнес-блогер из Ленобласти стал призером всероссийской премии

Новости

УФАС Петербурга проверит рекламную акцию «Бургер Кинга»

Ленинградская область

СК просит помощи в поисках пропавшего в Кингисеппе мужчины

Новости

В Петербурге увеличат количество камер фотовидеофиксации

Новости

Юлия Барановская вернулась к работе после экстренных операций

Новости

Краснодарский край лидирует по количеству жалоб на работу Интернета

Новости

В четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Новости

В Петербурге создали ледорезную амфибийную машину для МЧС

Ленинградская область

Незаконный причал демонтирован на озере Вероярви в Ленобласти

Ленинградская область

На девяти трассах Ленобласти ввели ограничения движения

Новости

Инстасамка раскаялась в скандальном творчестве на интервью у Собчак

Новости

Должник в Петербурге перечислил четыре миллиона рублей за один день

Новости

В Минздраве напомнили о росте заболеваемости гриппом зимой

Ленинградская область

В Ленобласти майнинг-ферма причинила ущерб на миллиард рублей

Новости

Водитель с 26 нарушениями совершил наезд на ребенка в Петербурге

Новости

Элен Запашная прокомментировала признание в измене бывшего мужа

Новости

Москвитина считает, что многоженство противоречит Конституции 

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb