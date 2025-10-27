На штрафстоянку в Петербурге отправляют до 7 авто нарушителей правил парковки

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга организовал плановую проверку соблюдения правил в зоне платной парковки.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в мероприятии участвовали сотрудники ведомства и инспекторы Городского центра управления парковками.

Особое внимание уделялось автомобилям без государственных номеров или с предметами, мешающими их идентификации. Проверка проводилась на основании Постановления Правительства Северной столицы, которое запрещает подобные нарушения. Наиболее проблемными участками стали Английская набережная, а также Галерная и Атаманская улицы.

При обнаружении машины без номерных знаков или с закрытыми номерами инспекторы в течение 15 минут проверяли факт оплаты парковки. Если оплата отсутствовала, транспорт перемещали на специализированную штрафстоянку. Ежедневно на нее поступает от пяти до семи автомобилей, нарушивших правила стоянки.

Заместитель председателя Комитета Алексей Гончаров отметил, что за текущий период вынесено 720 тысяч постановлений. Он подчеркнул, что работа направлена на обеспечение соблюдения правил, а не на сбор штрафов. Борьба со скрученными номерами, начатая в 2024 году, уже привела к двукратному снижению таких нарушений.