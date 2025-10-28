Рост внутреннего туризма в Петербурге увеличил спрос на гидов

В Санкт-Петербурге наблюдается повышенная востребованность профессиональных экскурсоводов на фоне роста внутреннего туризма.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевич отметила этот тренд во время открытия программы повышения квалификации для гидов. В настоящее время в городе официально работают 2,7 тысяч гидов и экскурсоводов, чья деятельность становится все более значимой для туристической отрасли.

Новая программа обучения охватит ключевые аспекты современной туристической индустрии, включая правовые вопросы использования искусственного интеллекта и эффективные стратегии интернет-продвижения. Особое внимание будет уделено проблеме достоверности исторической информации, которую экскурсоводы передают туристам.

Организаторами образовательного проекта выступили Центр компетенции в сфере туризма и гостеприимства при поддержке городского Комитета по развитию туризма. Программа направлена на подготовку качественных специалистов для удовлетворения растущего спроса на экскурсионные услуги.