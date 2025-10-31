Зимние тарифы на парковку начинают действовать в Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге переходит на зимние тарифы парковки с 1 ноября.

Изменения затронут стоимость размещения автомобилей в зонах P4, P8 и P13, где цены будут начинаться от 1,1 тысяч рублей за сутки. Минимальная стоимость недельного размещения транспортного средства составит 7 тысяч рублей. Конкретный размер оплаты зависит от выбранной парковочной зоны и тарифного плана. Всего в аэропорту доступно семь парковочных зон, включая бесплатную зону P0.

Во всех зонах предусмотрены специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями и их сопровождающих, которые можно использовать бесплатно. Ранее в Пулково уже был запущен онлайн-сервис для оплаты штрафов за нарушения правил парковки.

Новые тарифы будут действовать в течение всего зимнего сезона. Пассажирам рекомендуется заранее знакомиться с актуальными ценами на парковку и планировать свои поездки с учетом изменений в стоимости услуг. Это позволит избежать неожиданных расходов при использовании парковочной инфраструктуры аэропорта.