В Петербурге завершено дело о неуплате налогов на 171 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 171 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, фигурант занимал должность учредителя и руководителя компании, специализирующейся на строительстве многоквартирных домов.
Следствие установило, что обвиняемый создал схему фиктивного документооборота и отразил в бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности.
Преступные действия привели к причинению ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере. В рамках расследования были допрошены свидетели, собраны вещественные доказательства и проведены обыски.
Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания. По ходатайству следствия на расчетные счета обвиняемого наложен арест для возмещения причиненного государству ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.