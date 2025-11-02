В Петербурге задержан создатель бота по торговле персональными данными россиян

На территории Санкт-Петербурга задержан создатель одного из крупнейших Telegram-ботов, торговавшего персональными данными миллионов россиян. В месяц доход преступной схемы достигал 16 миллионов рублей.

Правоохранительные органы прекратили деятельность одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов, распространявшего персональные данные граждан. По данным полиции, сервис обрабатывал большие массивы информации, полученной в результате различных утечек.

Ресурс предоставлял пользователям сведения о местах проживания, работе, доходах, банковских счетах и транспортных средствах граждан. Низкая стоимость подписки создавала риски неограниченного распространения конфиденциальной информации. Также были зафиксированы случаи использования базы данных мошенниками для хищения денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Правоохранители задержали предполагаемого создателя и основного администратора сервиса на территории Петербурга.

В ходе обысков были изъяты мобильные устройства, компьютерная техника и серверное оборудование. Общий объем конфискованных данных превысил 40 терабайт.

По предварительной оценке, ежемесячный доход от преступной деятельности составлял от 13 до 16 миллионов рублей.