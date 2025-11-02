Движение на съезде к Кронштадтскому шоссе перекроют в ночь на вторник

На развязке Кольцевой автодороги и Кронштадтского шоссе запланированы работы по монтажу рамных опор. Временные ограничения движения будут действовать в ночь на 4 ноября 2025 года.

По информации представителей Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, в рамках реконструкции транспортной развязки на 126+500 километре КАД предусмотрена установка рамных опор.

Также для обеспечения безопасности движения будет временно ограничено движение по съезду С8, который является виадуком через Кольцевую автодорогу по Кронштадтскому шоссе. Перекрытие запланировано на два интервала: с 02:00 до 02:30 и с 03:30 до 04:00 4 ноября 2025 года, при этом движение по основному ходу Кольцевой автодороги сохранится без изменений.

В ведомстве отмечают, что транспорт экстренных служб будет беспрепятственно пропускаться на всех перекрываемых участках. Дирекция КЗС призывает автомобилистов соблюдать установленный скоростной режим и быть внимательными к дорожным знакам, разметке и ограждениям. Организаторы работ приносят извинения за временные неудобства и благодарят за понимание.