Многодетные родители могут получить право на досрочную пенсию

В России рассматривают возможность досрочного выхода на пенсию для родителей, воспитывающих пятерых и больше детей.

Инициатива направлена на укрепление социальной защиты многодетных семей и создание дополнительных стимулов для повышения рождаемости. Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включены периоды ухода только за четырьмя детьми, что лишает родителей последующих детей пенсионных прав за годы, посвященные их воспитанию.

Разработанный Минтрудом законопроект призван устранить эту несправедливость. Документ уже находится на рассмотрении в профильных комитетах и может быть принят до конца текущего года.

Эксперты отмечают, что реализация этих мер позволит не только обеспечить многодетным родителям достойную пенсию, но и будет способствовать укреплению института семьи в России.