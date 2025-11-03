Понедельник, 3 ноября 2025
Деньги

Депутаты предлагают освободить россиян в декрете от кредитных штрафов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Парламентарии внесли в Государственную думу законопроект о введении моратория на штрафы и пени по кредитам для россиян, находящихся в декретном отпуске. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи с маленькими детьми.

В пояснительной записке к документу депутаты указали, что во время отпуска по уходу за ребенком доход родителей существенно снижается, а размер пособий не компенсирует потерю заработной платы. При этом обязательства по погашению кредитов сохраняются, а банки продолжают начислять штрафные санкции при возникновении просрочек.

Депутат Леонид Слуцкий в беседе с 360.ru заявил, что финансовые организации не понесут больших потерь, если предоставят родителям в декрете отсрочку по уплате неустоек. В правилах законопроекта было предусмотрено введение моратория на начисление штрафов и пеней на весь период декретного отпуска.

Парламентарий охарактеризовал эту меру как необходимую для защиты семей с детьми от избыточной финансовой нагрузки.

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
