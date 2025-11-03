Депутаты предлагают освободить россиян в декрете от кредитных штрафов

Парламентарии внесли в Государственную думу законопроект о введении моратория на штрафы и пени по кредитам для россиян, находящихся в декретном отпуске. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи с маленькими детьми.

В пояснительной записке к документу депутаты указали, что во время отпуска по уходу за ребенком доход родителей существенно снижается, а размер пособий не компенсирует потерю заработной платы. При этом обязательства по погашению кредитов сохраняются, а банки продолжают начислять штрафные санкции при возникновении просрочек.

Депутат Леонид Слуцкий в беседе с 360.ru заявил, что финансовые организации не понесут больших потерь, если предоставят родителям в декрете отсрочку по уплате неустоек. В правилах законопроекта было предусмотрено введение моратория на начисление штрафов и пеней на весь период декретного отпуска.

Парламентарий охарактеризовал эту меру как необходимую для защиты семей с детьми от избыточной финансовой нагрузки.