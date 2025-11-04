Таксист задержан по подозрению в изнасиловании в Калининском районе

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция задержала таксиста по подозрению в совершении изнасилования пассажирки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 2 ноября ранним утром в салоне автомобиля во дворе дома на проспекте Науки.

По данным правоохранительных органов, 21-летняя девушка села в автомобиль к незнакомцу около 05:00 утра у дома на Владимирском проспекте. По версии следствия, водитель совершил преступление в салоне автомобиля во дворе на проспекте Науки, после чего отвез пострадавшую к станции метро «Девяткино» и скрылся с места происшествия.

Отметим, что 39-летний подозреваемый был задержан 3 ноября в 11:00 на Бухарестской улице сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование», подозреваемый содержится под стражей в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Следователем Калининского района ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении мужчины 1986 года рождения.