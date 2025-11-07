Виктория Исакова опубликовала семейные фотографии в честь дня рождения дочери

Российская актриса театра и кино Виктория Исакова опубликовала трогательное обращение к дочери Варваре в день ее десятилетия. Актриса поделилась архивными фотографиями, включая снимки с покойным супругом Юрием Морозом.

Заслуженная артистка России отметила десятилетний юбилей своей дочери Варвары, опубликовав в социальных сетях поздравительное обращение и подборку фотографий разных лет. В публикацию вошли снимки с отцом девочки, режиссером Юрием Морозом, который скончался летом 2025 года после продолжительной болезни.

В своем обращении Исакова призналась в любви к дочери. Она пожелала ребенку счастливой и насыщенной жизни, добавив, что для матери нет большей радости, чем наблюдать за взрослением дочери.

К поздравлениям присоединились коллеги актрисы по профессии, включая Елизавету Боярскую, Сабину Ахмедову и Анну Чиповскую. Подписчики и друзья также оставили многочисленные комментарии, отмечая внешнее сходство девочки с родителями. Старшая дочь Юрия Мороза от первого брака Дарья также поздравила именинницу.

Ранее актриса сообщала, что справляться со смертью супруга ей помогают просмотры комедийных сериалов. Также она отметила важность сохранения памяти о Юрии Морозе как о выдающемся деятеле искусства, который до последних дней работал над своими проектами.