Кубинец арестован за хранение наркотиков в Петербурге

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Республики Куба, обвиняемого в наркопреступлении.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Эспиноса Родригес обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Следствие установило, что он незаконно приобрел и хранил наркотическое вещество массой 4,33 грамма, расфасованное для сбыта. Всего было обнаружено и изъято четыре тайника с запрещенными веществами.

Подсудимый рассказал в суде, что прибыл в Санкт-Петербург 24 октября для заработка. По словам фигуранта, неизвестные лица встретили его в аэропорту и объяснили схему работы, которая заключалась в перемещении свертков с наркотиками между тайниками. Родригес признал, что знал о запрете наркотических веществ в России и уголовной ответственности за их распространение.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до пятого января 2026 года. Шестого ноября подозреваемый был задержан, а седьмого ноября ему предъявлено официальное обвинение в совершении преступления.