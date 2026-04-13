Назван срок возможного приговора для экс-мужа блогера Лерчек Артема Чекалина

Гагаринский суд Москвы 13 апреля огласит приговор Артему Чекалину. Бывшего мужа блогера Лерчек обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 250 миллионов рублей. Гособвинение запросило для него 7,5 года колонии общего режима и штраф в размере почти 200 миллионов рублей.

Обвинение и позиция сторон

Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело связано с продажей фитнес-марафонов блогера Лерчек.

По версии следствия, инфлюенсер и ее подельники продавали курсы через Интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Обвиняемые предоставили в учреждения с валютным контролем документы с ложными сведениями. Они исказили данные об основаниях, целях и назначении переводов.

Таким образом они вывели за пределы России порядка 251 миллионов рублей. Наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Гособвинение в прениях сторон попросило суд приговорить Чекалина к 7,5 года колонии общего режима, а также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере почти 200 миллионов рублей.

Защита подсудимого в свою очередь попросила оправдать своего доверителя. В последнем слове Артем Чекалин заявил о соблюдении требований российского законодательства и попросил назначить ему в случае обвинительного приговора условный срок. Чекалин также заявил, что если и совершал когда-либо ошибки, то это было исключительно в интересах семьи.

Приостановление дела в отношении Лерчек

Напомним, что в середине марта Гагаринский суд приостановил рассмотрение дела в отношении Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек.

Такое решение было принято в связи с ее онкологическим заболеванием. Также суд отменил ей домашний арест и заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Болезнь Лерчек

Ранее блогер побрилась налысо из-за выпадения волос после первой химиотерапии. Дело в том, что у девушки был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Видео с бритьем головы Лерчек опубликовала в социальных сетях.

На кадрах ее возлюбленный Луис Сквиччиарини бреет голову девушки. По его словам, волосы начали выпадать после первой химиотерапии. На видео Лерчек в истерике повторяет, что она некрасивая. В комментариях блогер пояснила, что публичность этому процессу нужна для привлечения внимания к важности проверки здоровья. Она призвала подписчиков не жалеть ее, а регулярно проходить обследования.

О болезни блогера стало известно после родов. Они произошли, пока она находилась под домашним арестом по делу о выводе за границу свыше 250 млн рублей. Блогер утверждает, что во время беременности жаловалась следователю на боли в животе, но ей отказывали в визите к врачам. В диагнозе блогер и ее окружение винят следователя, который не разрешил изменить меру пресечения.