Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку класса X

На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса, направленная непосредственно на Землю.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале, солнечный взрыв произошел на линии Солнце-Земля.

Окончательная мощность события достигла класса X1.79, что соответствует высшему уровню активности. Это явление может оказать существенное влияние на геомагнитную обстановку на нашей планете в ближайшие дни.

Ранее ученые уже фиксировали повышенную солнечную активность — в ночь на восьмое ноября началась магнитная буря, вызванная приходом облаков плазмы от вспышек пятого-шестого ноября.

Врач-невролог Анастасия Артемова предупредила, что такие геомагнитные возмущения могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями.

Специалисты рекомендуют заранее принимать профилактические меры для поддержания адаптивных способностей организма. Регулярные физические нагрузки продолжительностью не менее 50 минут три раза в неделю помогут легче перенести возможные последствия солнечной активности.