Воскресенье, 9 ноября 2025
$81.23 €93.84 ¥11.36
8.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку класса X

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса, направленная непосредственно на Землю.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале, солнечный взрыв произошел на линии Солнце-Земля. 

Окончательная мощность события достигла класса X1.79, что соответствует высшему уровню активности. Это явление может оказать существенное влияние на геомагнитную обстановку на нашей планете в ближайшие дни.

Ранее ученые уже фиксировали повышенную солнечную активность — в ночь на восьмое ноября началась магнитная буря, вызванная приходом облаков плазмы от вспышек пятого-шестого ноября. 

Врач-невролог Анастасия Артемова предупредила, что такие геомагнитные возмущения могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями.

Специалисты рекомендуют заранее принимать профилактические меры для поддержания адаптивных способностей организма. Регулярные физические нагрузки продолжительностью не менее 50 минут три раза в неделю помогут легче перенести возможные последствия солнечной активности.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Tecnimont привлечена соответчиком по иску «ЕвроХима» на 202,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики...
Читать далее
Новости

Новая поликлиника введена в эксплуатацию на Дальневосточном проспекте

Компания Setl Group ввела в эксплуатацию новую поликлинику в Невском районе Санкт-Петербурга. Четырехэтажное здание общей площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенное по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, сможет обслуживать до 420 пациентов в смену.Внутри разместились изолированные друг от друга взрослое и детское отделения на 315 и 105 посещений соответственно, каждое с собственным входом. Для удобства родителей предусмотрена комната для хранения колясок. Учреждение будет оказывать первичную и специализированную медпомощь, включая кабинеты невролога, уролога, оториноларинголога, ревматолога, хирурга, офтальмолога, залы лечебной физкультуры, лучевую диагностику и дневной стационар на 17 мест.Новый объект станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее уже были открыты школа на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, построенные Setl...
Читать далее

Популярное

дтп авто смерть дети полиция суд погода авария пожар чп общество вода проверка пулково праздник наркотики животные оружие туризм москва футбол музыка недвижимость деньги семья стрельба спорт Госдума кад арест выставка штраф город мошенники отдых ска опрос нападение помощь закрытие хоккей аэропорт лекарства ск культура

Новости дня

Новости

Кассационный суд вернется к делу о квартире Ларисы Долиной

Новости

Банковские карты ограничат 20 штуками на человека

Новости

Алла Пугачева приобрела виллу в Болгарии за 46 млн рублей

Новости

На украшение Павловска к Новому году выделят три миллиона рублей

Ленинградская область

В Волхове восстановили водоснабжение после аварии

Новости

История с попыткой похищения Мостового удивила Дзюбу

Новости

Господдержка многодетных семей будет расширена в 2026 году

Новости

Мишустин поручил подготовить план запуска высокоскоростной магистрали

Новости

Депутат Куринный предупредил об опасности домашних консервов

Культура

В музее Достоевского открыли выставку о Борисе Тихомирове

Ленинградская область

СК проводит проверку по факту нападения собак в СНТ «Северное»

Ленинградская область

Туристический сбор могут ввести в Ленинградской области

Новости

Ксения Собчак отметила день рождения в кругу звезд

Новости

Мошенники используют новую схему перед «черной пятницей»

Новости

Росприроднадзор проверяет «Водоканал» после загрязнения Муринского ручья

Новости

В Петербурге задержан безработный с килограммом наркотиков в Tesla

Культура

Выставка о подводных разведчиках Балтики открылась в Кронштадте

Новости

Почти половина петербуржцев против контроля ИИ за рабочими чатами

Новости

Колесов сообщил о похолодании в Петербурге до отрицательных температур

Новости

Эксперт объяснил, что лишить прав за пьяную езду на электросамокате нельзя

Новости

Ученые применяют ИИ для защиты флоры и фауны в Арктике

Новости

Петербуржцам рассказали о помощи Ленина арестованным геологам

Новости

Ани Лорак рассказала о взрослении дочери Софии

Новости

Прокуратура начала проверку из-за прорыва трубы на Энгельса

Новости

Три автомобиля сгорели в Петербурге за одну ночь

Культура

Народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет

Новости

Почти половина россиян откладывает на поездки за полгода

Ленинградская область

На трассе М-10 в Тосненском районе произошло смертельное ДТП

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb