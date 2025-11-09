Воскресенье, 9 ноября 2025
Санкт-Петербург
Танцующий Трамп напомнил дизайнеру Лебедеву Ельцина

Дмитрий Григорьев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Euronews"

Дизайнер Артемий Лебедев обнаружил сходство между танцующим президентом США Дональдом Трампом и первым президентом России Борисом Ельциным.

Как сообщает Артемий Лебедев в социальной сети «ВКонтакте», американский лидер, регулярно исполняющий фирменный танец под композицию Y.M.C.A. группы Village People, напоминает российского политика. 

Лебедев кратко прокомментировал видеозапись с танцующим Трампом, написав: «Почти как Борис Ельцин». Это наблюдение вызвало активное обсуждение среди пользователей социальной сети, многие из которых поддержали точку зрения дизайнера.

По данным 360.ru, недавно Дональд Трамп станцевал во время визита в Японию, где выступил перед военнослужащими на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Морские пехотинцы встретили выступление президента стоячими аплодисментами, некоторые из них записывали танец на видео. 

Аналогичный прием был повторен во время визита в Малайзию, где местные жители также тепло приняли танцевальные номера американского лидера.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» о привлечении Tecnimont S.p.A. соответчиком по делу к ее российскому подрядчику ООО «МТ Руссия», следует из картотеки арбитражных дел. В компании рассчитывают на солидарное взыскание долга и убытков, а также возможность применения обеспечительных мер в отношении группы Tecnimont в России, странах СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикциях.Издание РБК сообщает, что Иск ЕХСЗ-2 к «МТ Руссия» поступил 2 сентября. Первое заседание состоялось 27 октября, следующее назначено на 27 ноября 2025 года.Спор касается контрактов 2020 года на проектирование и строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (проект «ЕвроХим — Северо-Запад-2»). Контракты были заключены по фиксированной цене с гарантированным сроком завершения не позднее 16 сентября 2023 года. В мае 2022 года подрядчики...
Компания Setl Group ввела в эксплуатацию новую поликлинику в Невском районе Санкт-Петербурга. Четырехэтажное здание общей площадью 8,3 тыс. кв. метров, расположенное по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, сможет обслуживать до 420 пациентов в смену.Внутри разместились изолированные друг от друга взрослое и детское отделения на 315 и 105 посещений соответственно, каждое с собственным входом. Для удобства родителей предусмотрена комната для хранения колясок. Учреждение будет оказывать первичную и специализированную медпомощь, включая кабинеты невролога, уролога, оториноларинголога, ревматолога, хирурга, офтальмолога, залы лечебной физкультуры, лучевую диагностику и дневной стационар на 17 мест.Новый объект станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, где ранее уже были открыты школа на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, построенные Setl...
