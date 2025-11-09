Танцующий Трамп напомнил дизайнеру Лебедеву Ельцина

Дизайнер Артемий Лебедев обнаружил сходство между танцующим президентом США Дональдом Трампом и первым президентом России Борисом Ельциным.

Как сообщает Артемий Лебедев в социальной сети «ВКонтакте», американский лидер, регулярно исполняющий фирменный танец под композицию Y.M.C.A. группы Village People, напоминает российского политика.

Лебедев кратко прокомментировал видеозапись с танцующим Трампом, написав: «Почти как Борис Ельцин». Это наблюдение вызвало активное обсуждение среди пользователей социальной сети, многие из которых поддержали точку зрения дизайнера.

По данным 360.ru, недавно Дональд Трамп станцевал во время визита в Японию, где выступил перед военнослужащими на борту авианосца «Джордж Вашингтон». Морские пехотинцы встретили выступление президента стоячими аплодисментами, некоторые из них записывали танец на видео.

Аналогичный прием был повторен во время визита в Малайзию, где местные жители также тепло приняли танцевальные номера американского лидера.