На новогоднее оформление в Петербурге потратят до 1,7 млрд рублей

В Санкт-Петербурге увеличили финансирование новогодних мероприятий на 13% по сравнению с прошлым годом. На праздничное оформление и организацию зимних торжеств будет направлено почти 1,7 миллиарда рублей.

Представители Смольного утвердили программу новогодних и рождественских мероприятий с акцентом на русские традиции. Праздник развернется на Дворцовой площади, где установят главную елку высотой около 20 метров.

С 13 декабря по 11 января в центре Северной столицы будет работать рождественская ярмарка с деревянными теремами, городищем и фигурой медведя. На культурные мероприятия, включая ледовое шоу на Конюшенной площади и фестиваль классической музыки, предусмотрено 338 миллионов рублей. Вопрос о проведении традиционного фейерверка и концерта на Дворцовой площади остается открытым и будет решен в декабре, рассказывает «Петербург2».

Отметим, что световое оформление улиц, магистралей и мостов потребует почти миллиард из городского бюджета.