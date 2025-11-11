Авито: петербуржцы потратят в среднем 11 тысяч рублей на ноябрьские распродажи

Жители Санкт-Петербурга готовятся к ноябрьским распродажам: почти 80% петербуржцев планируют участвовать в шоппинге в этом сезоне. Такие данные продемонстрировало исследование Авито Товаров и Авито Рекламы, в котором приняли участие 10 тысяч пользователей старше 18 лет. Более трети респондентов отметили, что стали покупать на скидках чаще.

Главными целями для покупок петербуржцы назвали повседневную одежду и обувь — их выбрали 47% и 42% опрошенных соответственно. На третьем месте по популярности оказались электроника и гаджеты, которые интересуют 36% горожан. В топ-5 также вошли товары для дома, мебель и бытовая техника, а также верхняя одежда.

Бюджет большинства покупателей на распродажи составляет от 5 до 10 тысяч рублей. В среднем же петербуржцы готовы потратить около 10 874 рублей. При этом 4% участников опроса заявили, что планируют покупки на сумму свыше 30 тысяч.

Каждый третий житель города подходит к шоппингу стратегически — заранее сохраняет товары в избранное или корзину. Еще 21% тщательно изучает обзоры и сравнивает цены перед покупкой. Почти каждый пятый составляет бюджет, чтобы не превысить лимит трат.

Что касается брендов, 34% петербуржцев не придают им значения. Треть опрошенных обычно выбирают знакомые марки, но иногда пробуют новое. Лишь 12% остаются верны любимым брендам даже без скидок.

Основным источником информации о распродажах для более чем половины респондентов служит реклама на площадках электронной коммерции. Также петербуржцы узнают о спецпредложениях из поисковой выдачи, соцсетей и от знакомых.