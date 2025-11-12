Навигация для маломерных судов в Ленобласти закрывается в середине ноября

В Ленинградской области официально завершается сезон навигации для маломерных судов.

Как сообщает allnw.ru, губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии навигации с 15 ноября. Запрет распространяется на все виды лодок, катеров и гидроциклов на водных объектах региона.

Отметим, что решение о досрочном прекращении навигационного сезона связано с ухудшением погодных условий и образованием первого льда.

Исключение из запрета сделано для судов, обеспечивающих безопасность и участвующих в спасательных операциях. Специальные плавсредства могут продолжать работу в рамках экологических проектов и при обслуживании городских объектов.

При этом в Санкт-Петербурге навигация была закрыта ранее — пятого ноября, однако на Неве и ее притоках продолжают курсировать служебные катера.