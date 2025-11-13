Эксперты рекомендуют отключать микрофон умных колонок для конфиденциальности

Роскачество рекомендует пользователям соблюдать осторожность при обсуждении конфиденциальной информации вблизи умных колонок.
Как сообщает ТАСС, полную приватность может гарантировать только физическое отключение микрофона устройства. Принцип работы таких гаджетов предполагает постоянный анализ звукового окружения.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко пояснил, что фоновая речь может фиксироваться для формирования профиля пользователя. Эти данные включают интересы, повседневные привычки и маршруты передвижения.
Ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией прекращения прослушивания.
Эксперты советуют регулярно проверять разрешения, предоставленные устройствам умного дома. Также рекомендуется отключать микрофон в периоды, когда колонка не используется.