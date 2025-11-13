Эксперты рекомендуют отключать микрофон умных колонок для конфиденциальности

В течение отчетного периода наливной комплекс обрабатывал в среднем 106 автоцистерн в сутки, что в сумме составило 1155 машин за месяц. Погружены два судна с дедвейтом от 26 до 30 тысяч тонн. С начала года, за 10 месяцев, объем перевалки аммиака на терминале достиг 450 тысяч тонн. Самым результативным месяцем года пока остается январь, когда на флот было погружено 63,9 тысячи тонн аммиака.Как сообщили в компании, за все время работы терминал принял порядка 55 тысяч автоцистерн. Этот вид транспорта пока остается единственным для доставки аммиака. Способ транспортировки зарекомендовал себя как безопасный и адаптивный, и будет использоваться и после запуска железнодорожной доставки аммиака в адрес терминала.Port Favor продолжает активно развивать инфраструктуру, подготовка к запуску второй технологической линии комплекса идет полным...