Запрет на работу мигрантов в такси и доставке продлен в Петербурге

В Санкт-Петербурге продлен запрет на привлечение иностранных граждан к работе в сфере такси и курьерской доставки.

Согласно постановлению губернатора, ограничение будет действовать в течение всего 2026 года. Компаниям необходимо до первого января привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями.

Запрет распространяется на деятельность легкового такси и аренду автомобилей с водителем. Также ограничения касаются курьерской деятельности различных видов, включая доставку еды на дом.

Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Владимира Княгинина. Комитет по труду и занятости населения должен представить предложения по запрету на 2027 год до первого августа.

Ограничения были впервые введены летом 2025 года. С 22 ноября текущего года обладатели трудовых патентов уже не смогут работать курьерами.

По данным правоохранительных органов, за девять месяцев 2025 года в регионе выдано 247,2 тысячи трудовых патентов. Это на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.