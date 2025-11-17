Часть пособий пенсионерам назначают только по заявке

Ряд социальных выплат пенсионерам назначается исключительно после подачи соответствующего заявления.

Член экспертного совета при Комитете Государственной думы Валерий Тумин пояснил, что автоматически оформляется основная часть федеральных пособий. Отдельные виды субсидий и компенсаций требуют сбора персональных сведений.

К ним относится доплата за иждивенцев, которая оформляется через СФР. Ее размер составляет до 2,9 тысячи рублей на человека.

Заявление необходимо и для получения субсидии на коммунальные услуги. Право на нее возникает, если траты на жилищно-коммунальные услуги превышают региональный норматив. В Москве этот показатель варьируется от 3% до 10%.

Также на заявительной основе предоставляется единовременная выплата из накопительной части пенсии. Условием для этого является низкий размер ежемесячной выплаты, который не должен превышать определенный законом порог. Аналогичный порядок действует для оформления многих региональных льгот.