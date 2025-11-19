Полиция задержала водителя за дрифт на парковке торгового центра в Петербурге

Сотрудники полиции пресекли опасное вождение во Фрунзенском районе города. Водитель устроил показательные заносы, пока его друзья снимали происходящее на видео.

Инцидент произошел 18 ноября 2025 года во Фрунзенском районе города. Около 15:30 на территории торгового комплекса молодой человек на автомобиле Volvo начал выполнять управляемые заносы. Его друзья снимали происходящее на мобильные телефоны. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали водителя.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщили, что умышленный дрифт создал угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения. На основании инцидента было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Помимо уголовной ответственности, молодому человеку предстоит ответить за несколько административных правонарушений. В их числе нарушение правил эксплуатации транспортного средства, невыполнение требований правил дорожного движения при маневрировании и отсутствие обязательного страхового полиса.