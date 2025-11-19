Среда, 19 ноября 2025
$81.13 €94.42 ¥11.4
-0.5 C
Санкт-Петербург
Новости

Ксения Собчак показала подарки от гостей на 44-летие

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Российская журналистка Ксения Собчак представила распаковку подарков, полученных на 44-летний юбилей.

В новом выпуске авторской программы телеведущая продемонстрировала роскошные презенты от друзей и коллег. По словам Собчак, торжественное мероприятие состоялось в особняке при участии 150 гостей.

Организацией вечера занимался супруг именинницы Константин Богомолов, а выбор локации оставался за самой телеведущей. Среди многочисленных подарков были брендовые аксессуары, дизайнерская одежда и эксклюзивные ювелирные изделия.

Особое внимание гостей привлек подарок блогера Иды Галич — книга «История русского искусства» на старославянском языке. Собчак также продемонстрировала вазы с классическими изображениями, отметив их художественную ценность и потенциальное использование в интерьере своей новой квартиры. 

Среди многочисленных презентов были элементы гардероба от известных дизайнеров, аксессуары и предметы декора.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

«Контрол лизинг» вошёл в число лучших работодателей России

Компания «Контрол лизинг» третий год подряд занимает лидерские позиции в рейтинге лучших работодателей России, который составляет деловое издание РБК. Это убедительный признак стабильности HR-бренда, подчеркивают в руководстве «Контрол лизинга». В условиях перемен человеческий капитал становится залогом стабильности в финансовом секторе, а способность компаний развивать и поддерживать талантливых сотрудников – основой долгосрочного успеха.Для лизингового сектора рейтинг РБК стал важным индикатором зрелости кадровой политики и управленческих практик. Лучшие компании делают ставку не только на продукты и технологии, а прежде всего — на команду. В компании «Контрол лизинг» убеждены: лизинг — это бизнес человеческих отношений, и именно культура взаимодействия определяет качество результата. Здесь много времени посвящают проектам наставничества и уделяют огромное внимание мотивации сотрудников. Это не только организация спортивных мероприятий для сотрудников,...
Читать далее
Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть авто полиция суд погода петербург владимир путин строительство мошенничество ремонт пулково закон москва московский район пешеходы деньги США бюджет ЗакС здоровье задержание тело Госдума уголовное дело выставка похищение мусор пенсионерка александр дрозденко спасатели транспорт авито турция подросток нева пенсионер курение форум ксения собчак ск общественный транспорт Александр Колесов юбилей

Новости дня

Новости

В Русском музее сообщили об изменении графика работы Летнего сада

Новости

Владимир Путин сообщил о результатах комплексного медосмотра

Новости

Разумишкин сообщил об основных методах зимней уборки на улицах Петербурга

Вне СПб

Гарри предложил принцессе Евгении уехать из Британии на фоне скандала с Эндрю

Культура

Археологи нашли рыцарский герб под крышкой люка в Выборге

Ленинградская область

Полицейские задержали серийных похитителей сигарет из магазинов Ленобласти

Новости

ООО «Бау Комфорт» получила предупреждение за недобросовестную конкуренцию

Новости

Трое пассажиров рейсов в Петербург задержаны за курение во время полета

Новости

Валентину Енокаеву вручили медаль за развитие транспортной сферы Петербурга

Культура

В Петербурге завершились съемки фильма об ученом Юрии Кнорозове

Новости

Суд обязал компанию выплатить петербуржцу 2 млн рублей за незаконное увольнение

Новости

Четверо мужчин предстанут перед судом за похищение подростка в Петербурге

Деньги

В Госдуме предложили увеличить выплаты многодетным родителям в декрете

Новости

Полиция задержала водителя за дрифт на парковке торгового центра в Петербурге

Новости

Около 5% таксистов планируют менять автомобили по закону о локализации

Новости

Пластический хирург Карапетян предупредил о рисках инъекций лонгидазы в лицо

Новости

Следователи выясняют обстоятельства прорыва трубы в Московском районе

Новости

На Октябрьской железной дороге усилят защиту пешеходов

Вне СПб

За золотой унитаз «Америка» отдали больше 12 миллионов долларов

Новости

Кирилл Поляков представил Петербург на форуме «Транспорт России»

Ленинградская область

Леса Ленобласти очистили от двух тысяч кубометров отходов

Ленинградская область

В Ленобласти создадут производственный центр для ветеранов СВО

Город

Депутаты Петербурга поддержали закон о богослужениях в выходные

Новости

В Петербурге задержали 15-летнего поджигателя патрульного автомобиля

Новости

Экс-депутат из Лужского района лишится имущества на 3,7 млн рублей

Общество

Кадровый голод стимулирует бизнес в России менять систему мотивации персонала

Ленинградская область

Суд признал виновным депутата ЗакСа Ленобласти в злоупотреблении полномочиями

Город

На благоустройство дворов Петербурга планируют направить 6,3 млрд рублей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb