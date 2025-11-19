Ксения Собчак показала подарки от гостей на 44-летие

Российская журналистка Ксения Собчак представила распаковку подарков, полученных на 44-летний юбилей.

В новом выпуске авторской программы телеведущая продемонстрировала роскошные презенты от друзей и коллег. По словам Собчак, торжественное мероприятие состоялось в особняке при участии 150 гостей.

Организацией вечера занимался супруг именинницы Константин Богомолов, а выбор локации оставался за самой телеведущей. Среди многочисленных подарков были брендовые аксессуары, дизайнерская одежда и эксклюзивные ювелирные изделия.

Особое внимание гостей привлек подарок блогера Иды Галич — книга «История русского искусства» на старославянском языке. Собчак также продемонстрировала вазы с классическими изображениями, отметив их художественную ценность и потенциальное использование в интерьере своей новой квартиры.

